Новости версия для печати Строительный марафон центрально стадиона в Орле. До финиша еще далеко По фактам долгостроя на стадионе им. Ленина в Орле возбуждено уголовное дело. Сейчас на стройке уже новый подрядчик. На этот раз - орловский.



Новый подрядчик не будет исправлять наследие предыдущих. По условиям контракта он возведет козырек над восточной трибуной. 34 млн. рублей дополнительно из областного бюджета получил центральный стадион. На счету орловской компании «Ремстройлидер» и жилые дома, и соцобъекты. Навес обещает сдать весной 2018 года.

Сергей Денисьев, технический директор компании: «Вообще объект - несложный. Главное, чтобы не подвели наши поставщики – это завод ЖБИ – и поставили вовремя сваи». А вот что помешало первому подрядчику – до сих пор – вопрос. Весной 2015 года краска полопалась, новые ступени – рассыпались. Главный инженер ООО «Дока-строй» Игорь Трухин во всем винит весеннюю оттепель. Исправить это наследие должен был «Мособлстрой». 111 миллионов рублей – сумма завершающего этапа реконструкции. Но работы принимали перед новым годом, в спешке. А весной – опять все размыло.



Суды по претензиям идут с 2016 года. Больше 18 миллионов рублей взыскано с фирмы, еще 30 – с банка, который давал гарантию. Частично их направили на благоустройство, 7 миллионов – на теннисные корты.

Алексей Васильев, начальник КУ ОО «Орёлгосзаказчик»: «В сентябре выберем подрядчика, который будет делать корты. По нормативам срок завершения этих работ порядка 30-40 дней. В правительстве Орловской области рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств, чтобы в первом квартале следующего года провести конкурс для возведения козырька западной трибуны». «Орёлгосзаказчик» готовит еще один иск на 4,5 миллиона рублей. Предыдущими подрядчиками заинтересовались и правоохранители: завели уголовное дело по факту хищения «юбилейных» денег. Так что финиш в шестилетней истории реконструкции орловского стадиона пока далёк.









Надежда Невматулина

16 августа 2017 года







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