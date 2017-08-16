Новости версия для печати ГТРК «Орел» названа лучшим средством массовой информации В мэрии Орла состоялось награждение победителей конкурса «Орел глазами СМИ».



ГТРК «Орел» стала победителем в номинации «Лучшее средство массовой информации».

Кроме того, грамоты получили радиожурналист Юлия Сулим и корреспондент Татьяна Дьяконова.



В числе призеров – телекомпании и интернет-издания, журналисты, которые пишут о родном городе.



Как отметили представители власти, конструктивная критика помогает принимать решения.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Со своей стороны хочу заверить, что городская власть будет максимально открыта ко всем средствам массовой информации и готова обсуждать любые вопросы, даже самые неудобные». Василий Новиков, мэр г. Орла: «На основании той информации, которую вы преподносите людям, мы также принимаем управленческие решения, которые полезны для всех нас».





Татьяна Напольских

16 августа 2017 года







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