Новости версия для печати За купание на Силикатном пруду в Орле будут штрафовать Об этом предупредили в городской администрации.



На такие меры власти вынуждены пойти в связи с ростом количества погибших на этом водоеме. Несколько дней назад там утонул 29-летний молодой человек. Напомним, место не оборудовано для купания - там нет постоянного спасательного поста.



Еще один несчастный случай на воде на днях был зафиксирован на озере Светлая Жизнь. Там при купании недалеко от пляжа – также в необорудованном месте – погиб еще один мужчина. Ему было 49 лет.





Юлия Сулим

16 августа 2017 года







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