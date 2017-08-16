За купание на Силикатном пруду в Орле будут штрафовать

|
среда
16.08.2017
18:29:53
|
|
За купание на Силикатном пруду в Орле будут штрафоватьОб этом предупредили в городской администрации.
На такие меры власти вынуждены пойти в связи с ростом количества погибших на этом водоеме. Несколько дней назад там утонул 29-летний молодой человек. Напомним, место не оборудовано для купания - там нет постоянного спасательного поста.
Еще один несчастный случай на воде на днях был зафиксирован на озере Светлая Жизнь. Там при купании недалеко от пляжа – также в необорудованном месте – погиб еще один мужчина. Ему было 49 лет.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта