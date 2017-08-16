Новости версия для печати В Орле под колеса автомобиля попал ребенок-велосипедист ДТП с участием несовершеннолетнего произошло накануне вечером в Советском районе города. Увлекшись гонкой по двору, мальчик-велосипедист не сумел разминуться с автомобилем.



Авария в одном из дворов по улице Полесской случилась уже в вечерних сумерках.



Как рассказал мальчик, он был уверен, что автомобиль будет двигаться вперед и не ожидал, что машина будет сдавать назад. Ребенок врезался в авто сзади. Водитель автомобиля «Ауди» пояснил: в момент ДТП как раз собирался дать задний ход. Хорошо, что не успел.



По словам родителей незадачливого велосипедиста, мальчик отделался незначительными ссадинами и ушибами. Больше всего ребенок испугался того, что полицейские за его оплошность отберут велосипед, и успокоился, когда инспекторы заверили: никаких санкций не последует.



Между тем, в ГИБДД отмечают: навыки поведения на дороге у школьников к концу каникул, обычно, основательно подзабыты. Освежить их до начала учебы смогут только родители.





Иван Суверин

16 августа 2017 года







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