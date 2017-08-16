Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 25 ДТП Два человека получили травмы.



Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ранним утром 15 августа на трассе Орел-Брянск-Смоленск у автомобиля «Мерседес» при движении произошло отсоединение заднего правого колеса. В результате колесо допустило наезд на пешехода-женщину, находившуюся на обочине. Пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована.



15 августа в 7:45 водитель, управляя автобусом ПАЗ, двигался по ул. Комсомольской в Орле и в районе дома №120 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, от госпитализации отказался.





Орловское Информбюро

16 августа 2017 года







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