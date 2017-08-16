Новости версия для печати Как найти работу инвалиду? Трудоустройство людей с ограниченными возможностями - одно из приоритетных направлений службы занятости населения Орловской области.



За последние 3 года более 500 человек получили возможность работать в самых разных организациях, многие смогли пройти переобучение.



На сегодняшний день в службе занятости достаточно большой арсенал мероприятий по трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Как рассказала зам. директора Центра занятости населения Северного района города Орла Ольга Волобуева, инвалидов трудоустраивают на квотируемые рабочие места в соответствии с действующим законом Орловской области, предлагают временное трудоустройство и общественные работы.



Кроме этого за последние пять лет для инвалидов было создано почти 400 специально оборудованных рабочих мест на средства госсубсидий.



С начала этого года в службу занятости за трудоустройством обратилось более 200 людей с ограниченными возможностями. Четвертая часть из них уже получила временные или постоянные рабочие места.





Оксана Гранн

16 августа 2017 года







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