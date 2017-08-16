Новости версия для печати В Орле прошёл «Марш живых» Орловцы присоединились к акции, посвященной 75-й годовщине со дня расстрела мирного населения в Змиевской балке Ростовской области.



Митинг прошёл в сквере Танкистов. Участники марша говорили о необходимости сохранения памяти о жертвах нацизма, истории своей страны и того, какой ценой была завоевана Великая Победа. Подобные акции прошли во многих регионах страны по инициативе Российского еврейского конгресса. Напомним, в 1942 году недалеко от Ростова-на-Дону фашисты расстреляли свыше 27 тысяч человек, большая часть из которых была евреями. Змиевская балка – одно из самых больших мест захоронения жертв нацизма в Европе и крупнейшее на территории современной России.





Татьяна Курбатова

16 августа 2017 года







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