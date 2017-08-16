Новости версия для печати 40% орловских лифтов уже отслужили свой срок О том, что отработавшие свой срок лифты, нужно менять, говорили сегодня на комитете Облсовета по строительству и ЖКХ.



В нашем регионе 656 домов, где работают лифты. Для подъемника отводится 25 лет службы. И 40% орловских лифтов уже отслужили свой срок. Но менять их за счет жильцов – дело слишком затратное из-за очень высокой стоимости. Особое внимание лифтовому хозяйству стали уделять при проведении капитального ремонта домов. За два минувших года уже заменили 120 лифтов. Есть программа и на этот год.

Геннадий Сафонов, зам. председателя орловского Облсовета, председатель комитета по строительству и ЖКХ: «В этом году планируется 86 лифтов поменять. Сегодня мы рассматриваем вопрос замены лифтов, которые эксплуатируются в многоквартирных жилых домах 1977 года постройки, то есть срок уже гораздо выше эксплуатируемого». Специальная комиссия проведет обследование лифтов. Капительный ремонт некоторых узлов и агрегатов позволит продлить срок эксплуатации.





Татьяна Напольских

16 августа 2017 года







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