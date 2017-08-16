Новости версия для печати В Орле криминальные гастарбайтеры получили внушительные сроки заключения Троим уроженца Таджикистана инкриминировали сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы.



Обвинительный приговор троим участникам наркогруппы, которая специализировалась на сбыте героина, вынес Советский районный суд города Орла.

Елена Семина, старший помощник прокурора Орловской области : «Установлено, что в 2015 году уроженцы республики Таджикистан пытались осуществить сбыт героина на территории города Орла. Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. При проведении оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято около двух килограммов героина. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности уроженцев республики Таджикистан и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 9, 10 и 12 лет. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима». Приговор в законную силу еще не вступил. Защита и гособвинение еще могут обжаловать его в вышестоящем суде.





Иван Суверин

16 августа 2017 года







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