Новости версия для печати Горсть орловской земли будет доставлена в Минск к стеле памяти Её привезут участники автопробега, посвященного 90 лет со дня основания ДОСААФ.



Автопробег называется «С востока на запад России — с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее». В путь участники отправились 5 июля из Владивостока. Завершится автопробег в августе в Минске и Севастополе. Из каждого города-героя и города воинской славы, в том числе и из Орла, участники увезут по капсуле земли, которые вложат в бетон у подножия памятной стелы в Минске.





Татьяна Тимохина

16 августа 2017 года







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