Новости версия для печати В Орле зафиксирован очередной случай социального мошенничества Заявление потерпевшей рассматривают в полиции Железнодорожного района Орла.



Незнакомка предложила 79-летней женщине провести магический ритуал, после которого отступят все болезни. Обязательным элементом магического ритуала стали сбережения пенсионерки. 17 тысяч рублей были якобы положены в пакет, после манипуляций его нужно было убрать и не трогать три дня. Как водится, денег в пакете не оказалось.



Полицейские просят орловцев еще раз поговорить с пожилыми родственниками и убедить их не верить незнакомцам.





Татьяна Напольских

16 августа 2017 года







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