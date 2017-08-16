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Самая спорная стройка в историческом центре Орла вновь оказалась в центре скандала

Двухэтажная постройка по адресу ул. Гостиная, 1, находившаяся там до мая прошлого года, была предметом жарких споров строителей и градозащитников. Тем не менее, здание снесли.

Начало строительства на этом участке повлекло новые претензии правоохранителей.
Елена Семина, старший помощник прокурора области:«В ходе проверки установлено, что на основании разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выданного Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, ООО «КомплектСнаб» осуществляются работы по залитию бетонной плиты для дальнейшего возведения многоэтажного здания. Вместе с тем проектная документация на работы по возведению многоэтажного здания, а также разрешение на строительство, в соответствии с законом, ООО «КомплектСнаб» не представлены».
Материалы проверки направлены прокуратурой для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности.


Иван Суверин
16 августа 2017 года

 


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