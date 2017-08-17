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Россельхознадзор: в Знаменском районе Орловской области выявили случай бешенства

Это уже 6-й случай с начала года. Бешенство опасно и для животных, и для человека.

В этом году бешенство было зафиксировано у кошек и у мелкого рогатого скота. Если вдруг вас покусало какое-либо животное, рану немедленно надо промыть и срочно обратиться к врачу. Бешенство для человека тоже заканчивается летально.