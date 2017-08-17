Новости версия для печати Несколько домов Северного района Орла останутся без воды Водоснабжение будет прекращено сегодня с 9 до 19 часов в связи с ремонтом водопроводной сети.



Отключение воды коснется домов № №19, 21, 23, 27 по ул. Металлургов , №№21,23 по ул. Родзевича-Белевича , №№43, 45, 49, 51, 53, 55 по ул. Раздольной . Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами «Орелводоканала» по заявкам потребителей. Заявки принимаются по телефону 43-26-89.





Вести-Орёл

17 августа 2017 года







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