Новости версия для печати Сегодня в орловском музее изобразительных искусств откроется выставка художницы Антонины Софроновой Антонина Софронова родилась в Орле в 1892 году.



Ее работы получили широкую популярность в начале прошлого века. В музее хранится много ее полотен разных лет. Татьяна Мазуркевич, научный сотрудник музея изобразительных искусств: «В 20-е годы она была молодой известной художницей, которая работала, училась и выставлялась вместе с такими известными художниками, как Фальк, Гончарова. Она экспериментировала в графике и живописи».



19 часов. Софронова оставила нам много портретов современников, несколько своих автопортретов. Сотрудники музея на открытии выставки расскажут о жизни и творчестве этой талантливой художницы. Выставка откроется в





Эва Стасюлевич

17 августа 2017 года







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