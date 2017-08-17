Сегодня в орловском музее изобразительных искусств откроется выставка художницы Антонины Софроновой

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Сегодня в орловском музее изобразительных искусств откроется выставка художницы Антонины СофроновойАнтонина Софронова родилась в Орле в 1892 году.
Ее работы получили широкую популярность в начале прошлого века. В музее хранится много ее полотен разных лет.
Татьяна Мазуркевич, научный сотрудник музея изобразительных искусств: «В 20-е годы она была молодой известной художницей, которая работала, училась и выставлялась вместе с такими известными художниками, как Фальк, Гончарова. Она экспериментировала в графике и живописи».
Софронова оставила нам много портретов современников, несколько своих автопортретов. Сотрудники музея на открытии выставки расскажут о жизни и творчестве этой талантливой художницы.
Выставка
откроется в 19 часов
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