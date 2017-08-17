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четверг
17.08.2017
0:45:43
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- По закону или самовольно? Строительство на Гостиной - 1 снова привлекло к себе внимание.
- Из кабинетов - на стройку. Сегодня чиновники всех рангов пришли в орловские дворы.
- До свидания, Маэстро?! Место худрука «Свободного пространства» теперь вакантно.
- «Плачу налоги, где дороги» для Глазуновки больше неактуально.
- Одна на всех. Русские и белорусы вместе в автопробеге по дорогам войны.
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