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Коротко о главном

- По закону или самовольно? Строительство на Гостиной - 1 снова привлекло к себе внимание.

- Из кабинетов - на стройку. Сегодня чиновники всех рангов пришли в орловские дворы.

- До свидания, Маэстро?! Место худрука «Свободного пространства» теперь вакантно.

- «Плачу налоги, где дороги» для Глазуновки больше неактуально.

- Одна на всех. Русские и белорусы вместе в автопробеге по дорогам войны.