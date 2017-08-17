Новости версия для печати На дорожные работы Глазуновка получит 21 миллион рублей Всего в этом году на ремонт и содержание орловских дорог выделено больше трех миллиардов рублей. И если в городах дорожный ремонт – заметен, то в сельской местности многие «направления» не видели асфальта десятилетиями. А между тем, средства направляют в каждый район области.



Центральную дорогу в Глазуновке и дорогой-то назвать было сложно. «Набор разнокалиберных ям», - вспоминают местные жители. Последние годы дорога испытывала на прочность подвески автомашин. Но этим летом «дырявое» покрытие сняли. Первый слой асфальта уже укатали, приступили ко второму. В течение ближайших двух недель, если погода не внесет свои коррективы, объект будет сдан.



Александр Осин, глава администрации Глазуновского района: «Планируется всего отремонтировать более трех километров на этой дороге. Это дорога – центральная. Она широкая, в некоторых местах дорога составляет 16 метров в ширину. В этом году мы ремонтируем один километр сто метров, на это мы потратим 12,5 миллионов».



Вдоль отремонтированного участка на протяжении одного километра уже красуются новенькие бордюры и тротуар для пешеходов. Но на этом не остановятся. Как уверяет глава администрации, в следующем году работы будут продолжены. Всего в этом году в поселке Глазуновка будет освоено порядка 17 миллионов регионального и 4 миллионов муниципального дорожного фонда.



Недалеко от центральной улицы несколько бригад рабочих трудятся над пешеходными дорожками. Не просто латают старые, а делают новые. Там, где прилегание к проезжей части менее двух метров, будут установлены ограждения. Всего на обустройство тротуаров выделено 7 миллионов рублей. Срок окончания работ по контракту 15 октября. А вот к началу нового учебного года в Глазуновке, должны завершить работы и запустить светофор на самом сложном для перехода перекрестке.



Поселок городского типа Глазуновка на две части разделен региональной трассой. Перекресток на ней до недавнего времени был оборудован только нерегулируемым пешеходным переходом. Жители обратились к губернатору и попросили обезопасить пешеходный переход. Несколько дней назад здесь установили светофор. Он - цифровой, сделан на орловском предприятии. Освещен пешеходный переход будет по всем правилам и нормам. Здесь уже обновили пешеходную зону, увеличили подъездной карман к остановке. Как сообщил начальник отдела организации строительства и капитального ремонта КУ ОО «Орелгосзаказчик» Иван Яворский, осуществлен весь комплекс работ, необходимых по ГОСТу. Еще планируется установить ограждения на протяжении 400 метров. На эти цели из дорожного фонда области выделено около двух миллионов рублей.





Анна Вайсергисер

17 августа 2017 года







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