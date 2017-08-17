Новости версия для печати Орловские власти проинспектировали работы во дворах многоквартирных домов и парке «Ботаника» На ремонтные работы во дворах выделены немалые средства. Только в Орле – 164 млн. рублей. В порядок будет приведено 77 дворов. В следующем году планируют отремонтировать не меньше. Проект «Городская среда» рассчитан на 5 лет. С инспекцией в четыре двора Советского и Заводского районов вместе с представителями власти отправилась и съемочная группа ГТРК «Орел».



Первая остановка – Наугорское шоссе. На пять домов – один двор. Ямы и лужи теперь в прошлом. Благоустройства жители ждали больше 30 лет. Чтобы всё получилось так, как хотелось, люди собрались и высказали свои предложения. Кроме новых тротуаров, асфальта и бордюров, освещения и скамеек (это обязательные работы по программе «Городская среда») во дворе на Наугорке появились теперь дополнительные парковки.



А вот ремонту двора на улице Циолковского проверяющие поставили «двойку». Рабочие появились здесь только вчера - спустя месяц. Московская компания выиграла конкурс сразу на 18 дворов. Но тут поставщики подвели. Как заверил заместитель директора подрядной организации Рашид Магомедов, в течение десяти дней ремонт завершится.



Набраться терпения попросил спикер Облсовета Леонид Музалевский. И добавил: аванс подрядчикам не платят, деньги они получают после сдачи объекта. Да и гарантия на работы – 4 года.

Леонид Музалевский, секретарь ОРО партии «Единая Россия»: «В этом году только в городе Орле делается 77 дворовых территорий, и мы с губернатором приняли решение и выделили из дорожного фонда еще 50 миллионов рублей на межквартальные проезды». На улице Новикова инспекцию уже ждали. Ремонтом - довольны. Накануне комиссия проверила качество укладки асфальта.



Свою инспекцию во дворе дома № 20 на Машкарина каждый день проводит депутат Вдовин. Строители обещают: к концу следующей недели сдадут.

Михаил Вдовин, первый зампред орловского Облсовета: «Встречаемся с жителями, решаем проблемы, потому что одни жители одно хотят, другие другое хотят, находим консенсус и взаимопонимание между властью, жителями и подрядчиком». О том, чтобы парк «Ботаника» был включен в проект этого года, просили сами жители. 700 подписей было собрано, но на этом жители останавливаться не собираются. Еще больше орловцев подписались, чтобы и в следующем году здесь продолжились работы. Надеются, что сегодняшнее обновление – старт второй жизни парка.



Как рассказал начальник МКУ «УКХ г. Орла» Дмитрий Зуев, в парке уложат бордюрный камень, асфальт, установят фонари – освещения в парке не было вообще, появятся лавочки и урны. 2,5 млн рублей – стоимость работ. Идут они на центральной аллее. Правда, с небольшим опозданием.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Приходилось вмешиваться, встречались в рабочем порядке и обращать внимание подрядчика на усиление работ. Подрядчиком приняты меры». Обязательное условие проекта «Городская среда» - включение так называемых «общественных территорий». Кроме «Ботаники», в плане этого года и бульвар Победы. Детский парк ждет реконструкцию в следующем году. А все 77 дворов сдать должны не позднее 15 сентября.





Надежда Невматулина

17 августа 2017 года







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