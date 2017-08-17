Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Хоть к гадалке не ходи. Если незнакомка предлагает снять порчу – это мошенничество. Очередной случай расследуют в полиции Орла.



- За льготными лекарствами – через суд.



- Не меньше 38-ми. Правительство региона утвердило количество пунктов техосмотра.



- Наследие орловской художницы. Сегодня откроется выставка работ Антонины Софроновой.





Вести-Орёл

17 августа 2017 года







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