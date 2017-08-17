Новости версия для печати Орловская прокуратура вновь выступила в гражданской судебной тяжбе на стороне инвалида-льготника В настоящий момент надзорным ведомством рассмотрено около 200 обращений инвалидов, связанных с перебоями в снабжении льготными лекарствами. В конце мая для таких заявителей пришлось даже организовать особый день приема.



Прокуратурой Железнодорожного района города Орла проведена проверка по обращению женщины-инвалида по вопросу нарушения её права на бесплатное обеспечение лекарственными средствами. Установлено, что лечащий врач не выписал рецепт, дающий возможность заявительнице бесплатно получить необходимый ей лекарственный препарат.



В связи с этим прокурор Железнодорожного района обратился в суд с исковым заявлением об обязании поликлиника №1 произвести выписку рецепта на необходимое лекарство, а также обязать департамент здравоохранения и социального развития области обеспечить лекарственным препаратом.



Надзор за исполнением судебного решения остается за прокуратурой.





Иван Суверин

17 августа 2017 года







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