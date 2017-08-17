Новости версия для печати В Орловской области женщина из ревности проломила голову бывшему мужу чайником Мужчина получил закрытый перелом теменной кости и ушиб головного мозга. Такое уголовное дело рассмотрели в Залегощенском районном суде.



Как пишут на сайте районного суда, драчунья вину признала. А потерпевший в свою очередь попросил не наказывать строго подсудимую. Приговор – три года лишения свободы, но наказание - условное с испытательным сроком два года.





Татьяна Напольских

17 августа 2017 года







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