Накануне ушла из жизни Вера Глаголева

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четверг
17.08.2017
20:41:00
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Накануне ушла из жизни Вера ГлаголеваТворчество актрисы и режиссера было связано также и с Орлом.
Год назад Глаголева приезжала в Орел в 198-ю годовщину со дня рождения Ивана Тургенева. По произведению нашего земляка «Месяц в деревне» Вера Глаголева сняла фильм «Две женщины», который вышел на экраны в 2014 году. Картина получила множество премий и наград. Во время визита в Орел режиссер подарила музею писателя костюмы, в которые были одеты герои фильма, и премьерный плакат, анасирующий фильм в Англии. Глаголева планировала к 2018 году снять фильм о любви Тургенева к Полине Виардо.
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