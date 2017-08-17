Новости версия для печати Накануне ушла из жизни Вера Глаголева Творчество актрисы и режиссера было связано также и с Орлом.



Год назад Глаголева приезжала в Орел в 198-ю годовщину со дня рождения Ивана Тургенева. По произведению нашего земляка «Месяц в деревне» Вера Глаголева сняла фильм «Две женщины», который вышел на экраны в 2014 году. Картина получила множество премий и наград. Во время визита в Орел режиссер подарила музею писателя костюмы, в которые были одеты герои фильма, и премьерный плакат, анасирующий фильм в Англии. Глаголева планировала к 2018 году снять фильм о любви Тургенева к Полине Виардо.





Юлия Сулим

17 августа 2017 года







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