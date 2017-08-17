Новости версия для печати Сотрудники орловского муниципального предприятия «Зеленстрой» получат долгожданную зарплату Задолженность взыскали судебные приставы.



Долг перед работниками копился полгода – с января по июль. Госвзыскателям пришлось наложить арест на недвижимость, стоимость которой по проведённой предварительной оценке составила 9,7 миллионов рублей. Торги проводились как открытый аукцион, что позволило принять участие значительному количеству потенциальных покупателей. И по итогам сумма увеличилась в три раза.



Недвижимость, принадлежащая "Зеленстрой", ушла с молотка более чем за 30 миллионов. Часть средств уже направлена приставами на выплату зарплат. Кроме того, будут погашены и иные обязательства должника перед кредиторами. А это значит, что "Зеленстрой" сможет избежать банкротства, дело о котором возбуждено в Арбитражном суде Орловской области.





Евгения Костомарова

17 августа 2017 года







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