Новости версия для печати Сегодня в Советском районе Орла столкнулись две иномарки Не обошлось без пострадавших.



Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Наталья Дудина, 17 августа в 7:45 водитель, управляя автомобилем «Пежо», при выезде с переулка Лескова на улицу Лескова в районе дома №13 допустил столкновение с автомобилем «Нисан Тиана». В результате ДТП водитель автомобиля «Пежо» получил телесные повреждения.



Всего за сутки в нашем регионе зарегистрировано около трех десятков аварий.





Юлия Сулим

17 августа 2017 года







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