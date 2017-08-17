Сегодня в Советском районе Орла столкнулись две иномарки

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четверг
17.08.2017
20:41:05
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Сегодня в Советском районе Орла столкнулись две иномаркиНе обошлось без пострадавших.
Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Наталья Дудина, 17 августа в 7:45 водитель, управляя автомобилем «Пежо», при выезде с переулка Лескова на улицу Лескова в районе дома №13 допустил столкновение с автомобилем «Нисан Тиана». В результате ДТП водитель автомобиля «Пежо» получил телесные повреждения.
Всего за сутки в нашем регионе зарегистрировано около трех десятков аварий.
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