Новости версия для печати В Орловскую область поступила первая партия вакцины против гриппа Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. На Орловщину доставлено 32,5 тысячи доз.



Это 50% от заявленной потребности для вакцинации детского населения. Вакцина «Совигрипп» предназначена для детей старше шести месяцев. Она содержит актуальные штаммы, которые, по прогнозам, будут циркулировать этой осенью и зимой. Врачи говорят, что прививка – это самое эффективное профилактическое средство от гриппа. В течение последних 5 лет на территории области не зарегистрировано ни одного случая поствакцинального осложнения у детей на введение противогриппозных вакцин. Прививка, конечно, не защищает на 100% от заражения, но дает возможность перенести болезнь в более легкой форме.





Татьяна Напольских

17 августа 2017 года







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