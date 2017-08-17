В Орловскую область поступила первая партия вакцины против гриппа

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четверг
17.08.2017
20:41:02
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В Орловскую область поступила первая партия вакцины против гриппаОб этом сообщили в Роспотребнадзоре. На Орловщину доставлено 32,5 тысячи доз.
Это 50% от заявленной потребности для вакцинации детского населения. Вакцина «Совигрипп» предназначена для детей старше шести месяцев. Она содержит актуальные штаммы, которые, по прогнозам, будут циркулировать этой осенью и зимой. Врачи говорят, что прививка – это самое эффективное профилактическое средство от гриппа. В течение последних 5 лет на территории области не зарегистрировано ни одного случая поствакцинального осложнения у детей на введение противогриппозных вакцин. Прививка, конечно, не защищает на 100% от заражения, но дает возможность перенести болезнь в более легкой форме.
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