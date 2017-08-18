Новости версия для печати На Яблочный Спас – в родовое поместье великого классика 19 августа в храме Спасского-Лутовиного отметят престольный праздник Преображения Господня.



Божественная литургия начнётся в 8 часов утра. После службы гости Спасского смогут отведать яблок, освящённых в усадебном храме, пирогов с фруктовыми начинками, яблочного варенья, приготовленного по старинному рецепту. В час дня начнется фольклорная программа – орловцев приглашают встретить приход осени традиционными песнями и хороводами, поучаствовать в народных обрядах, узнать о приметах, связанных с Яблочным Спасом.





Мария Семак

18 августа 2017 года







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