Новости версия для печати В областной библиотеке им. Бунина открылась выставка, посвящённая Году экологии в России Она называется «В святой обители природы».



Образы родной природы, меняющиеся вместе с временами года, с нескрываемым патриотизмом и любовью к родным краям, описывали в своих произведениях русские писатели. На выставке можно увидеть работы Михаила Пришвина, Константина Паустовского, Афанасия Фета и многих других.



Красоты Орловского края воспели наши современники и земляки: Татьяна Грибанова, Михаил Турбин, Геннадий Попов, Дмитрий Порушкевич….



Природа в творчестве русских писателей и поэтов занимает одно из главных мест, где чувства и настроения перекликаются со спецификой народного быта, характером и особенностями русской души.





Евгения Костомарова

18 августа 2017 года







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