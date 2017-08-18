В областной библиотеке им. Бунина открылась выставка, посвящённая Году экологии в России

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пятница
18.08.2017
14:17:04
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В областной библиотеке им. Бунина открылась выставка, посвящённая Году экологии в РоссииОна называется «В святой обители природы».
Образы родной природы, меняющиеся вместе с временами года, с нескрываемым патриотизмом и любовью к родным краям, описывали в своих произведениях русские писатели. На выставке можно увидеть работы Михаила Пришвина, Константина Паустовского, Афанасия Фета и многих других.
Красоты Орловского края воспели наши современники и земляки: Татьяна Грибанова, Михаил Турбин, Геннадий Попов, Дмитрий Порушкевич….
Природа в творчестве русских писателей и поэтов занимает одно из главных мест, где чувства и настроения перекликаются со спецификой народного быта, характером и особенностями русской души.
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