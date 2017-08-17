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четверг
17.08.2017
20:40:56
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Что нам стоит дом разрушить? Почему жительница Орловского района в одночасье стала бомжом.
- Стрессы на работе – нет не слышали. Как орловчане смотрят на лидерство в рейтинге самых тревожных работников России?
- Город церквей живет под звуки отбойных молотков, программа благоустройства пришла и туда.
- Уколоться на здоровье. В регион пришла первая вакцина против гриппа.
- Муза до Крыма доведет. Стихи орловчанки – стали творческой опорой Керченского моста.
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