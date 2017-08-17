Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Что нам стоит дом разрушить? Почему жительница Орловского района в одночасье стала бомжом.



- Стрессы на работе – нет не слышали. Как орловчане смотрят на лидерство в рейтинге самых тревожных работников России?



- Город церквей живет под звуки отбойных молотков, программа благоустройства пришла и туда.



- Уколоться на здоровье. В регион пришла первая вакцина против гриппа.



- Муза до Крыма доведет. Стихи орловчанки – стали творческой опорой Керченского моста.





Вести-Орёл

17 августа 2017 года







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