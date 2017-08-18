Новости версия для печати Сегодня в нашу редакцию обратилась жительница Орловского района и сообщила: дом, где она проживала, разрушен. Но ни урагана, ни взрыва в поселке Саханский не было. Дом, попросту, начала сносить поселковая администрация. Но, при этом выселения жильцов дожидаться не стали.



Домашние питомцы Татьяна Каменевой – кошка с выводком и домашняя собачка Жулька все еще под стрессом. Животные были в доме, когда стены и балки начали рушиться.



Та часть дома, откуда жильцы уже съехали, снесена полностью. У Татьяны целиком разрушена кухня, под обломками холодильник и вся кухонная утварь. Досталось и другим комнатам.



По словам Татьяны, прибежав к дому, она, помимо разгрома, почти сразу обнаружила кражу.



Звонить в полицию женщина по началу не решилась. По ее словам, за сносом дома и без того наблюдал страж порядка.

Мы все же убедили женщину дать делу законный ход. О своих невзгодах она сообщила в полицию.



В трехэтажку на территории Образцово предлагали перебраться Татьяне Каменевой. И, похоже, ее отказ для чиновников значил немногое. По заявлению женщины полиция начала проверку. Дать правовую оценку инциденту, мы также просим прокуратуру области...









Иван Суверин

17 августа 2017 года







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