Новости версия для печати Орловский Институт культуры получил специальный диплом на первом Всероссийском конкурсе студенческих проектов Программу «Продвижение библиотек в виртуальном пространстве» отметили в Минкультуры РФ.



Больше 20 вузов страны приняли участие в конкурсе, было прислано 58 работ. Будущие работники культурной сферы выступили с самыми разными идеями: от проведения ярмарок на селе и концертов в клубных ДК до продвижения библиотек в «ВКонтакте».



Студенты ОГИК предложили создать «живую» библиотеку в Интернете, своего рода клубов, предполагающих общение в режиме онлайн, обсуждение прочитанного, оперативное оповещение о новинках в литературе, создание обновляемой базы литературно-художественных электронных ресурсов.



Стоит отметить, что в следующем году Минкультуры намерено организовать грантовую поддержку проектов-победителей, привлекая меценатов к инвестициям.





Мария Семак

18 августа 2017 года







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