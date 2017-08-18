Новости версия для печати Активисты ОНФ провели в Орле мониторинг реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» «Фронтовики» обнаружили, что имеются дворы, в которые подрядчики еще не заступили, а срок окончания ремонта – середина сентября.



Общественные контролеры и сами жители опасаются, что дворовые территории просто не успеют привести в порядок до осени. Напомним, в областном центре намечен ремонт 77 дворов и 3 общественных территорий. При этом 12 дворов и детский парк – включены в программы благоустройства при содействии Центра ОНФ. Подведя итоги мониторинга, активисты планируют обратиться в администрацию города Орла, с предложением принять необходимые меры для ускорения темпов проведения работ.





Мария Семак

18 августа 2017 года







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