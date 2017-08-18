Новости версия для печати Более 9 тысяч раз орловцы приходили к городским властям с разными вопросами В администрации Орла рассказали о работе с обращениями граждан в этом году. За это время поступило почти 5 тысяч письменных запросов.



О том, что сегодня волнует людей, рассказала начальник отдела документационной работы управления документационной работы и информационных технологий администрации города Орла Людмила Орлова.



По ее словам, наибольшее количество обращений – по разделу «Экономика», 2447 или 38,7%. Это вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью, транспортом, строительством, градостроительством и архитектурой. В том числе – работы по муниципальной программе формирования современной городской среды, благоустройства придомовых территорий, опиловке деревьев и т.д.



По-прежнему актуальны обращения граждан, относящиеся к сфере ЖК – 2202 обращения или 34, 8 %. Данные обращения касались вопросов жилого фонда и обеспечения граждан жильем – 389 обращений, содержания и обеспечения коммунальными услугами жилого фонда: это уборка мусора, оплата услуг ЖКХ, ремонт жилья, ненадлежащего содержания общедомового имущества. Вопросы также касались тарифов и льгот. Их общее количество обращений – 1291. В целом по данному разделу за отчетный период произошло уменьшение на 437 вопросов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, отметила Людмила Орлова.



Известно, что по итогам рассмотрения положительные решения приняты по трети обращений граждан. Сократилось и число повторных запросов. Их в городской администрации в этом году насчитали всего 14.





Юлия Сулим

18 августа 2017 года







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