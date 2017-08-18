Новости версия для печати Сомневаетесь в качестве школьных товаров? Обратитесь за консультацией в Роспотребнадзор Горячую линию на соответствующую тему в ведомстве проведут с 21 до 28 августа.



Консультацию можно получить в будни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45) по телефонам



- в г. Орле: 8 (4862) 42-26-75, 8 (4862) 41-52-52;



- в г. Мценске: 8 (48646) 4-15-39;



- в г. Ливны: 8 (48677) 7-13-34;



- в п. Кромы: 8 (48643) 2-15-98;



- в п. Верховье: 8 (48676) 2-47-27.





Мария Семак

18 августа 2017 года







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