Сомневаетесь в качестве школьных товаров? Обратитесь за консультацией в Роспотребнадзор

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пятница
18.08.2017
14:17:11
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Сомневаетесь в качестве школьных товаров? Обратитесь за консультацией в РоспотребнадзорГорячую линию на соответствующую тему в ведомстве проведут с 21 до 28 августа.
Консультацию можно получить в будни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45) по телефонам
- в г. Орле: 8 (4862) 42-26-75, 8 (4862) 41-52-52;
- в г. Мценске: 8 (48646) 4-15-39;
- в г. Ливны: 8 (48677) 7-13-34;
- в п. Кромы: 8 (48643) 2-15-98;
- в п. Верховье: 8 (48676) 2-47-27.
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