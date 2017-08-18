Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП В результате 3 человека получили травмы.



Утром 17 августа в поселке Глазуновка велосипедист, двигаясь по ул. Ленина, при перестроении в левый ряд не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Поло», который двигался попутно в левом ряду, в результате чего произошел наезд на велосипедиста. Велосипедист получил телесные повреждения.



17 августа в Орле в 11 часов водитель, управляя мотоциклом «Кавасаки» без государственных номерных знаков, двигался по ул. Рощинская, и напротив д.19 произошло столкновение с автомобилем «Митцубиши», который двигался во встречном направлении с левым поворотом в сторону ул. Металлургов. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован.



17 августа в пять часов вечера съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля допустила девушка-водитель. Управляя автомобилем «Шевроле» на автодороге Москва-Харьков недалеко от населенного пункта Азарово она не справилась с управлением. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения и каретой скорой помощи была доставлена в ЦРБ г. Мценска.





Орловское Информбюро

18 августа 2017 года







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