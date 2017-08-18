Новости версия для печати Орловские студенты - участники проекта «Севастополь-Орёл: наш общий рубеж» обнаружили на старорусском кладбище в Бахчисарае забытую братскую могилу На этом кладбище упокоены солдаты, погибшие в Крымской войне в середине 19 века.



О том, что здесь должно быть большее братское захоронение, стало известно после детального изучения истории часовни Архангела Михаила. Считалось, что она возведена возле братской могилы. После изучения исторических документов, разговоров с местными жителями, после обследования территории так называемой «Русской Слободки» и сравнения её с картиной художника Александра Куприна становится ясно, что памятник и могилы были расположены на противоположном от часовни склоне ущелья. Предполагается, что здесь покоятся дружинники Орловского ополчения под командованием генерала Данилевского. Участники проекта смогли обнаружить каменное основание мемориальной стелы. Эти открытия помогут подготовить проект восстановления и благоустройства Братского захоронения.





Татьяна Напольских

18 августа 2017 года







На главную страницу





