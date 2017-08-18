Новости версия для печати В Орле в очередной раз аферисты сыграли на родственных чувствах пожилого человека Телефонное мошенничество зафиксировано в Советском районе Орла.



77-летней пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что у внука проблемы с законом, решить которые можно за деньги. Правда, собеседник внуку просил не звонить, чтобы не помешать делу. Пожилая женщина отдала все сбережения – 50 тысяч.





Татьяна Напольских

18 августа 2017 года







На главную страницу





