Новости версия для печати Орловский губернаторский хор «Лик» покорил Францию На днях коллектив вернулся с большого музыкального фестиваля, который проходит в Нормандии. Это большой международный праздник хоровой музыки, который состоялся уже в 10 раз. Россию представляли Липецк и Орел. Наши артисты очаровали и потрясли зрителей, и хор уже получил приглашение на участие в фестивале в следующем году.



Лучшие камерные и симфонические оркестры Европы ежегодно встречаются во Франции. Фестиваль «Музыка на перламутровом побережье» собирает самых сильных и артистичных. Две недели 160 музыкантов из 12 стран представляли гостям и участникам свое прочтение классики. Хор «Лик» принимал участие во всей концертной деятельности фестиваля, и в общей сложности дал шесть сольных концертов.

Дмитрий Коваленко, художественный руководитель хора «Лик»: «Те сольные концерты, которые мы дали, получили очень высокую оценку в прессе». В самой превосходной степени отозвалась французская пресса о коллективе из Орла. Вот как написали о наших артистах на сайте фестиваля:



«Голоса - великолепны. Но что поражает больше всего - это качество фразировок, нюансы с бесподобным пьяниссимо и, конечно же, страстность и харизматичность самого руководителя - Дмитрия Коваленко».



Центральной постановкой фестиваля стало исполнение «Реквиема» Джузеппе Верди, аккомпанировал сводному хору Липецкий симфонический оркестр. Примечательно, что присоединиться к хору, могли все, кто умеет и любит петь.



Горячо публика приняла русскую духовную музыку, народные песни в классической обработке, произведения Калинникова. Хор выступил в городах Канн, Бойе, Лантой и других. Основные мероприятия и концерты проходили в старинной церкви города Дувр-ля-Деливранд. Музыкантам помогала и хорошая акустика, и невероятно теплый прием французских любителей музыки. Ну, а орловские поклонники губернаторского хора «Лик» услышат его теперь в новом сезоне, который областная филармония откроет в





Эва Стасюлевич

18 августа 2017 года







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