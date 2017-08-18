Новости версия для печати За торговлю в неустановленных местах грозит штраф За теми, кто продает излишки своего урожая вне установленных мест, будут пристальнее следить судебные приставы. С начала года взыскано только 5% штрафов по составленным протоколам. И такая тенденция вызывает опасение властей города.



Александр Муромский обсудил с судебными приставами проблемы несанкционированной торговли и обилие рекламы в областном центре. По его словам, некоторые предприниматели задолжали городской казне более 100 тысяч за нарушение правил торговли.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Административно-технические комиссии выписывают протоколы, вручают их нарушителям, выписывают штрафы, но зачастую, эти протоколы не доходят до своего логического завершения». Изымать непродовольственные товары и весы у нарушителей предложил начальник территориального управления по Советскому району Артём Левковский. Такой способ должен заставить должников заплатить штрафы. А приставы предложили проводить совместные рейды. В планах у властей поднять планку взысканий до 55%.





Надежда Невматулина

18 августа 2017 года







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