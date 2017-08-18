Новости версия для печати В регионе стали больше заключать ипотечных сделок По сравнению с первым полугодием 2016 года их количество возросло на 15%.



Всего на государственную регистрацию прав и постановку на государственный кадастровый учет в первом полугодии текущего года поступило более 92 тысяч заявлений. Количество зарегистрированных прав на жилые помещения составило более 20,5 тысяч. Зарегистрировано около 10 тысяч сделок по ипотеке. А количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве составило 1 612.





Ольга Борисова

18 августа 2017 года







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