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Орловцы могут оперативно уточнить информацию об объекте недвижимости или земельном участке при помощи электронного сервиса «Публичная кадастровая карта»

Воспользоваться ресурсом можно бесплатно на официальном сайте Росреестра.

После заполнения соответствующей строки поиска пользователю становятся доступны сведения по нужному объекту недвижимости: правовой статус земельного участка, адрес его размещения, точное значение площади, время, когда искомый участок был внесен в реестр, форма собственности на объект. Также его можно тщательно рассмотреть на цифровой топографической карте и на космическом снимке.

Специалисты рекомендуют перед покупкой или продажей земельного участка изучить всю информацию, которая представлена на карте, так как здесь указана кадастровая оценка участка. Именно от нее будет зависеть сумма налога, который придется заплатить при покупке или продаже, а также цена аренды.

С помощью сервиса можно также уточнить и другие «земельные» вопросы.


Татьяна Курбатова
18 августа 2017 года

 


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