Новости версия для печати Активисты ОНФ проверили остановки и пешеходные переходы В рейд вышли совместно с сотрудниками ГИБДД.



Вопросы и замечания вызвал остановочный павильон, расположенный вблизи Дома ребенка и школы № 15 по улице Трудовые Резервы в Орле. Жители уже жаловались в ОНФ на то, что остановка при порывах ветра раскачивается. «Фронтовики» убедились с том, что остановка действительно находится в аварийном состоянии: несущая часть остановочного павильона вышла из строя, а точнее на металлоконструкциях появилась трещины, требующие замены или сварки.



Кроме того, проверяющие заехали в новый микрорайон Зареченский. В результате было отмечено, что из всех имеющихся на сегодняшний день 10 мест для остановок общественного транспорта ни на одном нет оборудованного остановочного павильона. А стало быть нет и расписания.

Ирина Сафонова, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Орловской области: «Следует заметить, что весь 2016 год ОНФ, скажем так, мягко убеждал администрацию города. И в тоге мы добились, чтобы на остановочных павильонах было расписание. Оно появилось только на 50% остановок, и в настоящее время это расписание не везде актуально. У нас есть огромное количество обращений граждан, которые констатируют, что по тому времени, которое там написано, движения автобусов не происходит». Все выявленные нарушения будут направлены в мэрию Орла.





Татьяна Напольских

18 августа 2017 года







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