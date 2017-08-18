Новости версия для печати На полях Орловщины полным ходом идет уборочная страда По информации департамента сельского хозяйства зерновые и зернобобовые культуры убраны на половине площадей. Намолочено миллион 600 тысяч тонн зерна.



Урожайность озимой пшеницы на отдельных полях разных районов области составляет почти 100 центнеров с гектара.



Многие сельхозорганизации юго-восточных районов области уборку зерновых уже завершили и приступили к подготовке почвы под сев озимых культур. В остальных районах, где уборку начали на 2 недели позже, она продолжается.

Ирина Гуринович, и.о. начальника областного управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве: «У нас обмолочено 360 тысяч гектаров всех зерновых культур, что составляет порядка 40% от плана. Средняя урожайность по озимым культурам 45,5 центнеров с гектара, по яровым - около 38». До завершения уборочных работ еще далеко. Впереди рапс, подсолнечник, соя, люпин, кукуруза на зерно. Ну, а первый пока на сегодня итог уборочной страды в том, что урожай озимой пшеницы на отдельных полях в разных районах области более 9 тонн с гектара.









Владислав Кузнецов

18 августа 2017 года







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