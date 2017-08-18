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Что делать, когда твой дом не крепость, а карточный домик?

Этим вопросом еще в начале года задались жильцы дома № 68 по набережной Дубровинского. Ладно бы трещины, в стенах – дыры, а штукатурка отваливается пластами внушительных размеров и веса. Чиновники проблему знают, а жильцы продолжают ночью просыпаться от звуков лопающейся кирпичной кладки. Что ожидает дом на набережной, и куда еще власти отправились с инспекцией – в сюжете ГТРК «Орел».

О том, что дом №68 на набережной Дубровинского буквально трещит по швам, в начале августа сообщили сами жильцы. Еще в октябре прошлого года жители за свой счет провели экспертизу, по которой дом 1955 года постройки признали аварийным, но частично. Проблемы начались весной. Тогда на место выехала специальная комиссия, поставили страховочные маяки, но и это не помогло.

Сегодня во время объезда города глава администрации Александр Муромский поручил в срочном порядке провести обследование дома.

Городская инспекция здесь - нередкие гости. 65 тысяч рублей на экспертизу выделили из резервного фонда. Она как раз и должна определить, признают ли дом аварийным, или же внесут в программу капремонта этого года. На это время жителям предложили переехать в маневренный фонд.

Потерпеть неудобства придется и жителям улицы Новосильской. Там идет дорожный ремонт, а чтобы не мешать движению, асфальт кладут ночью. В течение 10 дней подрядчик обещает работы завершить.

А вот покосом травы в городе обещают заняться предприниматели. И в Советском районе они уже вышли на борьбу с бурьяном около магазинов и офисов.

Помогать благоустраивать город помогает и общественный контроль. Пять свалок попали на интерактивную карту ОНФ за последние месяцы. Так что властям города есть еще над чем работать.


Надежда Невматулина
18 августа 2017 года

 


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