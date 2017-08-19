Новости версия для печати Благодаря программе наказов избирателей отремонтирована троснянская школа-интернат Здесь обновили кровлю и фасад учебного корпуса.



Необходимые средства в размере 455 тысяч рублей выделили 23 депутата Областного Совета.



Троснянская коррекционная школа-интернат основана в 1963 году с целью ведения образовательной деятельности, воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Школа-интернат становится вторым домом не только для троснянских ребят. Сюда направляют мальчиков и девочек из районов Орловской области. С 2012 года Облсовет взял над ней шефство.





Татьяна Курбатова

19 августа 2017 года







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