Благодаря программе наказов избирателей отремонтирована троснянская школа-интернат

|
суббота
19.08.2017
12:26:07
|
|
Благодаря программе наказов избирателей отремонтирована троснянская школа-интернатЗдесь обновили кровлю и фасад учебного корпуса.
Необходимые средства в размере 455 тысяч рублей выделили 23 депутата Областного Совета.
Троснянская коррекционная школа-интернат основана в 1963 году с целью ведения образовательной деятельности, воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Школа-интернат становится вторым домом не только для троснянских ребят. Сюда направляют мальчиков и девочек из районов Орловской области. С 2012 года Облсовет взял над ней шефство.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта