Новости версия для печати Орловские мальчишки в Краснодаре борются за «Кожаный мяч» Соревнования Кубка проводятся в средней возрастной группе.



Орловскую область в соревнованиях представляет команда «Гидромашина-Олимпиец» из Ливен. Они - победители регионального тура.



До 20 августа юные футболисты будут сражаться на краснодарском стадионе «Академия» со своими ровесниками - лучшими непрофессиональными футболистами со всей страны. Главным призом для победителей федерального турнира в средней возрастной группе станет возможность посетить товарищеский матч с участием национальной сборной России.





Мария Семак

19 августа 2017 года







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