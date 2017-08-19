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суббота
19.08.2017
17:59:09
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Орловские мальчишки в Краснодаре борются за «Кожаный мяч»Соревнования Кубка проводятся в средней возрастной группе.
Орловскую область в соревнованиях представляет команда «Гидромашина-Олимпиец» из Ливен. Они - победители регионального тура.
До 20 августа юные футболисты будут сражаться на краснодарском стадионе «Академия» со своими ровесниками - лучшими непрофессиональными футболистами со всей страны. Главным призом для победителей федерального турнира в средней возрастной группе станет возможность посетить товарищеский матч с участием национальной сборной России.
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