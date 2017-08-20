Новости версия для печати В Орловской области должно быть не менее 38 пунктов технического осмотра автомобилей Областное правительство утвердило новые нормативы.



Больше всего станций ТО предусмотрено для областного центра – 14. В Ливнах их должно быть четыре, в Мценске - три. И минимум по одному в каждом районе области.





Мария Семак

20 августа 2017 года







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