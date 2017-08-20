Новости версия для печати Без тепла зимой не оставят В администрации Орла решают вопрос, как обеспечить отоплением «брошенные» дома.



Как сообщили в управлении городского хозяйства, 60 домов, оставшихся без управляющих компаний, подключены к централизованной системе теплоснабжения. Всего же бесхозных «многоэтажек» в Орле 101.



В 82 домах администрацией города будут проведены конкурсы по отбору управляющей организации. Из них в 27 конкурсы объявлены, по остальным 55 проводятся расчеты стоимости содержания и ремонта общего имущества.





Мария Семак

20 августа 2017 года







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