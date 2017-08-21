Новости версия для печати В областной администрации подведут первые итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» В Орле на реализацию программы было выделено из разных бюджетов более 130 миллионов рублей. Обсудят на совещании и то, как реализуется приоритетный проект в других населенных пунктах региона.



На данный момент идут работы в Болхове, Мценске, Ливнах и Орле. В городах обустраивают парки, асфальтируют дорожки, устанавливают освещение, ремонтируют дворы, приводят в порядок детские и спортивные площадки.



Как правило, список работ определяли сами жители, участвуя в обсуждении проектов и утверждая дизайн. В Орле на реализацию программы было выделено из разных бюджетов более 130 миллионов рублей.



Сегодня в областной администрации подведут первые итоги реализации проекта и обсудят дальнейшие перспективы.





Мария Семак

21 августа 2017 года







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