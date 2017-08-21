Новости версия для печати Орелстат: в Орловской области снизился оборот розничной торговли Согласно исследованиям, жители области стали покупать меньше продуктов.



По сравнению с прошлым годом продажа продовольственных товаров в сопоставимых ценах уменьшилась почти на 5% , а вот непродовольственных, напротив, увеличилась почти на 3% . Как результат – снизился оборот розничных продаж в целом.





Мария Семак

21 августа 2017 года







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