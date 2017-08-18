|
пятница
18.08.2017
20:20:07
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Снести нельзя отремонтировать. Судьбу «Карточного Дома на Набережной» решит экспертиза.
- Обыкновенные герои. Кто протягивает руку утопающему?
- По маршруту – без остановок. ОНФ не нашли на Заречке остановочные павильоны.
- 168 млн. в асфальт, плитку и цветы.
- Как спеть с орловчанами в сводном хоре? Ради этой возможности французы проходили творческий отбор.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта