Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Снести нельзя отремонтировать. Судьбу «Карточного Дома на Набережной» решит экспертиза.



- Обыкновенные герои. Кто протягивает руку утопающему?



- По маршруту – без остановок. ОНФ не нашли на Заречке остановочные павильоны.



- 168 млн. в асфальт, плитку и цветы.



- Как спеть с орловчанами в сводном хоре? Ради этой возможности французы проходили творческий отбор.





Вести-Орёл

18 августа 2017 года







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